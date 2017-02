Scoreboard Roundup — 2/2/17

iStock/Thinkstock(NEW YORK) — Here are the latest scores and winners:



NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Washington 116, LA Lakers 108

Atlanta 113, Houston 108

San Antonio 102, Philadelphia 86

Golden State 133, LA Clippers 120



NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Philadelphia 3, Montreal 1

Ottawa 5, Tampa Bay 2

NY Rangers 2, Buffalo 1 (OT)

Nashville 2, Edmonton 0

Winnipeg 4, Dallas 3

St. Louis 5, Toronto 1

Chicago 4, Arizona 3

San Jose 4, Vancouver 1



TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

(1) Gonzaga 85, BYU 75

(5) Arizona 71, Oregon St. 54

(13) Oregon 71, Arizona St. 70

(18) Saint Mary’s (Cal) 74, Pacific 70

(24) Florida 93, Missouri 54

